Vater klagt: Sohn wird im Häf’n nicht behandelt

Hilferuf des Vaters eines 29-jährigen Häftlings, der in der Justizanstalt St. Pölten in Niederösterreich sitzt: Seine Handverletzung, die ihm die Wachen vor zweieinhalb Wochen zugefügt hätten, werde immer schlimmer. „Die Hand zittert so stark“, sagt er. Trotzdem lasse man ihn nicht ins Spital gehen. Für die Gefängnisverantwortlichen ist das aber eher einer „Raubersg‘schicht“: Dennoch steckt mehr dahinter.