Trotz Meniskus-Riss großen Widerstand geleistet

Mit 52 fit wie ein Turnschuh

Zuvor hatten Rebeca Fernandez Niederacher, die in Wolfurt in Vorarlberg daheim ist, und die in der Nähe von Graz lebende Dawn Foxhall ihren Auftritt. Die beiden sind ein lustiges Team. Rebeca studierte in Sevilla, spielte dort neben Padel auch Rugby. Foxhall stammt aus Großbritannien, wuchs in Sambia auf, war Tennisspielerin und arbeitet heute als Tennistrainerin. Sie ist mit ihren 52 Jahren noch unglaublich fit. Fernandez Niederacher, die als Steuerungstechnikerin für eine Subfirma des Doppelmayr-Konzerns arbeitet, lachte: „Sie könnte meine Mutter sein. Ich bin jetzt 28, möchte mit 52 auch so fit sein wie sie.“