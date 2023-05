Finnland trifft in Viertelfinal-Hit auf Kanada!

Mit der Neuauflage des Vorjahresfinales biegt die Eishockey-WM 2023 in die entscheidende Phase ab! Titelverteidiger Finnland trifft am Donnerstag (19.20 Uhr) vor heimischem Publikum in Tampere auf Rekordweltmeister Kanada. Zuvor matchen sich die USA mit Tschechien und im Nachbarschaftsduell die Schweiz mit Deutschland (15.20 Uhr). Co-Gastgeber Lettland empfängt abends in Riga Schweden.