Als VIP zur Starnacht am Neusiedler See

Diese Stars erwarten Sie

Anrücken wird für die bekannte Show am Neusiedlersee Chris Steger, der gerade seinen Grundwehrdienst beim Österreichischen Bundesheer absolviert. Für den Auftritt in Mörbisch hat der jüngste Amadeus-Music-Award-Gewinner aller Zeiten extra eine Dienstfreistellung beantragt. In den Ausbildungspausen tüftelt der Schwarzacher bereits an seinem neuen Album. Am Neusiedler See durchstarten will auch die Sängerin und Tierärztin Allessa mit ihrer aktuellen Single „Das ist nicht normal“. Die Steirerin blickt auf 15 erfolgreiche Jahre im Schlagerbusiness zurück und wird das Publikum in Mörbisch mit ihrem Dance-Schlager-Sound begeistern.