Griechenland: Ein „Geisterspiel“ als finale Lösung

Österreicher-Duell um Pokal in Griechenland: Goalie Cican Stankovic greift mit AEK Athen nach dem Double, Ex-Rapidler Stefan Schwab will mit PAOK die Saison retten. Trainer Damir Canadi stieg mit Sibenik in Kroatien ab, dennoch hat der Wiener die Chance auf seinen ersten Titel.