Aus der Volksschule direkt auf den Center Court

Von 8 bis 9 Uhr unterrichtete Sabrina Urban am Montag noch in der ersten Klasse einer Volksschule im 22. Wiener Gemeindebezirk, ehe sie bei den Boss Vienna Padel Open auf dem Center Court stand. An ihrer Seite agierte Alexandra Pils, die 2009 als „Krone“-Fußballerin des Jahres mit Steffen Hofmann von Seite eins der Kronen Zeitung lachte.