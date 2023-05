Prostituierte in Wien von Mann mit Pistole bedroht

Mann soll Geldprobleme gehabt haben

Nach intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnte der mutmaßliche Täter am Sonntag ausgeforscht werden. Der Mann wurde in Wien-Favoriten von Beamten, unterstützt durch das EKO Cobra, Direktion für Spezialeinheiten, an seiner Wohnadresse festgenommen. Er zeigte sich in seiner Einvernahme geständig und nannte Geldprobleme als Grund für die Tat. Der 23-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht.