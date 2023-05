Darum sollten Sie Ihren Flug dienstags buchen

„Ich bin reif, reif, reif, reif für die Insel“ - was Peter Cornelius seit über 40 Jahren ins Mikrofon trällert, kommt vielen von uns in jedem Frühsommer in den Sinn. Der Blick aufs Konto macht aus drei Wochen Malediven zwar rasch fünf Tage Mallorca, gegen spanische Sangria ist bei iberischer Gluthitze aber auch nichts einzuwenden.