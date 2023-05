Was sind Ihre ungewöhnlichen Essgewohnheiten?

Pasta aus Insektenmehl, Hausgrillen und Heuschrecken als Zwischenmahlzeit - Insekten als Lebensmittel der Zukunft, das ist immer häufiger eine Streitfrage. Dabei werden in der Krone-Community oft allgemein unsere Essgewohnheiten zum Thema. Man sagt nicht umsonst, dass Geschmäcker verschieden sind; die einen finden Käsebrot mit Marmelade köstlich, andere rümpfen darüber nur die Nase. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon einmal etwas gegessen, das andere wohl als seltsam oder gar eklig bezeichnen würden? Was haben Sie zum Beispiel als Kind oft gegessen, das Sie heute nicht mehr anrühren würden? Erzählen Sie es uns gerne in den Kommentaren!