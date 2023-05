„In Italien hacken Sie dir dafür die Finger ab“

Auf die Frage, ob Barilla in Hinblick auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Innovation jemals Nudeln aus Insektenmehl produzieren würde, antwortet Paolo so, wie man es von einem Mafia-Boss in einem Film erwarten würde: „Wenn Sie dieses Thema in Italien ansprechen, würden sie Ihnen wahrscheinlich die Finger abhacken!“ So weit, so italienisch. Aber ganz abtun will er die Idee dann auch nicht.