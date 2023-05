Lewandowski: Neunter Titel in Serie und ein Kuss

Zwölf Titel in 14 Jahren

Die Statistik mutet dabei schon ein wenig surreal an. Es war das neunte Jahr in Serie, das er mit dem nationalen Meistertitel abschloss: von 2015 bis inklusive 2022 mit dem FC Bayern, jetzt, 2023, mit dem FC Barcelona. Dazu gesellen sich zwei Meistertitel mit Borussia Dortmund (2011 und 2012) und einer mit Lech Posen (2010). Ergibt in Summe zwölf Meistertitel in den letzten 14 Jahren. Nur 2013 und 2014, jeweils mit Dortmund, sollte es nicht sein.