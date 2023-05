Herrliche Hommage an „besten Papa der Welt“

Was für eine herrliche Liebeserklärung! Er sei nicht weniger als „der beste Papap der Welt“, schreibt Shalimar Heppner ihrem David Alaba zum Vatertag (der in Deutschland am 18. Mai gefeiert wurde). Und garniert die schriftliche Liebeserklärung mit einem Videozusammenschnitt, der Alaba tatsächlich als liebevollen Vater zeigt.