Der FC Bayern gegen RB Leipzig - ab 18.30 Uhr LIVE

Im Kampf um den Ligaverbleib wäre bei einer Niederlage oder einem Unentschieden von Hertha BSC gegen den VfL Bochum am Samstag der Hauptstadtclub nicht mehr zu retten. Auch ein Sieg reicht den Berlinern nicht, wenn gleichzeitig Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt und am Sonntag der VfB Stuttgart in Mainz gewinnt. Stuttgart steigt in der vorletzten Runde sicher ab, wenn das Team in Mainz verliert und Schalke zuvor am Samstag gegen Frankfurt, Bochum in Berlin sowie Hoffenheim gegen Union Berlin gewonnen haben.