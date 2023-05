Einer von 18 Kindersitzen im Test durchgefallen

Note 1,5 bei der Sicherheit, also „sehr gut“ und das zweitbeste Ergebnis in dieser Rubrik steht in der Tabelle beim „Besafe iZi Twist M“ - doch was hilft das, wenn das hineingeschnallte Kind einem erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt ist? Und dann kostet der Sitz auch noch satte 699 Euro! Es wurde Naphthalin gefunden, das vermutlich Krebs erregt und nachgewiesenermaßen viele andere Gesundheitsrisiken birgt.