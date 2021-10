Kindersitze im Test: Einige mit Sicherheitsmängeln

So wurden zwei Sitze wegen Schwächen in der Sicherheit mit „genügend“ beurteilt. Beide (Seat4Fix und Seat4Fix Air) stammen von Chicco und zeigten sowohl beim Front- als auch beim Seitencrash erhöhtes Verletzungsrisiko. Ähnlich ist es mit dem Tres LX von Nuna, der beim Frontcrash ebenfalls keine Spitzenwerte erzielen konnte. „Die schwache Gesamtnote resultiert bei ihm aber vor allem aus dem aufwendigen und fehleranfälligen Einbau - davor schützt leider auch die eigentlich gute Bedienungsanleitung nicht“, hält ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fest. Mit „befriedigend“ hat mit dem Avova Sperber-Fix i-Size übrigens nur ein Sitz abgeschnitten - leichte Schwächen in fast allen Kategorien führten zu diesem Ergebnis.