Jeder 5. Asylwerber schon in anderem Land erfasst

Insgesamt stellten im vergangenen Jahr 112.272 Menschen in Österreich einen Asylantrag (siehe Video oben). 22 Prozent wurden bereits zuvor in einem anderen Land erfasst, wie die „Wiener Zeitung“ am Freitag berichtete. Dies ist ein deutlich niedrigerer Anteil im Vergleich zu den Vorjahren. In der Eurodac-Datenbank, die das Innenministerium veröffentlichte, werden Asylwerberinnen und Asylwerber gezählt, wenn sie aufgegriffen werden oder einen Antrag stellen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass eine Person in mehreren Staaten Asylanträge stellt.