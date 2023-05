Ministerium bleibt bei Abschiebestopp nach Syrien

Auf Basis des Dublin-Verfahrens werde jedoch in andere EU-Länder abgeschoben. Dieses sieht vor, dass jener EU-Staat für das Asylverfahren zuständig ist, in dem die betreffende Person erstmals Unionsgebiet betreten hat. Österreich fördere zudem weiterhin eine freiwillige Rückkehr „durch organisatorische Unterstützung und mit Starthilfe.“ Daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern. Für eine neue Bewertung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sei eine „wesentliche, dauerhafte Veränderung der Lage in Syrien“ nötig.