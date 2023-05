„Karos“ nächster Job | Erfolge, Exzesse, Abstürze

„Karos“ nächster Job. Es dauert zwar noch länger als ein Jahr, aber mittlerweile zeichnen sich die Konturen der EU-Zukunft immer deutlicher ab. Der Termin für die Wahlen ist neuerdings festgelegt - in allen 27 Staaten wird zwischen dem 6. und 9. Juni 2024 abgestimmt, in Österreich wohl am Sonntag, 9. Juni. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden „umständehalber“ - Frankreichs Präsident Macron gilt als ihr „Erfinder“ in der Funktion als Europachefin, vom deutschen Bundeskanzler Scholz, wenn auch im Gegensatz zu von der Leyen Sozialdemokrat, wird angenommen, dass er nicht eine Deutsche als Kommissionspräsidentin abschießen werde. Unterdessen nimmt auch in Österreich die Diskussion über den heimischen Kommissionssitz Fahrt auf. Wie wir heute in der „Krone“ berichten, ist jetzt schon klar, dass der österreichische Kommissarsjob neu zu vergeben ist, weil sich Johannes Hahn, aktuell zuständig für das Budget, nach drei Amtszeiten in die Polit-Pension verabschieden wird. Die besten Chancen, Hahns Nachfolge anzutreten, werden ÖVP-Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler eingeräumt. Die allseits „Karo“ gerufene Salzburgerin gilt in Permanenz als Kandidatin für alle möglichen und auch unmöglichen Jobs - jener in Brüssel scheint aber der am ehesten erreichbare.