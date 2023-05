Todes-Drama! Fußballer (25) bei Überfall getötet

Laut Medienberichten wurde der in der Montverde Academy in den USA ausgebildete Fußballer in seiner Heimatstadt Cali von einer Gruppe Krimineller angegriffen und dabei übelst zugerichtet. Trotz intensiver Bemühungen von Ersthelfern und Rettungskräften erlag Riascos wenig später auf dem Weg ins Spital seinen schweren Verletzungen. In etwas mehr als einem Monat, am 26. Juni, hätte er seinen 26. Geburtstag gefeiert ...