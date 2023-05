Warum Shops und Lokale trotz Teuerung voll sind

Die Einkaufszentren feiern Besucherrekorde, Veranstaltungen wie die Steirertage am Wiener Rathausplatz oder das „Mailüfterl“ in Stammersdorf werden regelrecht gestürmt. Die Konsumfreude scheint groß zu sein. Wo macht sich die Teuerung also bemerkbar? Wir haben Wifo-Experte Markus Scheiblecker gefragt: „Die Sparquote in der Coronazeit ist stark gestiegen. 2023 ist das erste normale Jahr.“