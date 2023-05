Begleiten Sie uns nach Bregenz!

Auf diesen Reiseseiten entführt Sie Sandra Nemetschke, die in unserer Vorarlberger Redaktion arbeitet und die Stadt wie ihre Westentasche kennt, ins Ländle. Sasa Schwarzjirg dagegen moderiert am 21. Mai ab 16 Uhr in ORF 2 REISEZEIT TV aus dem äußersten Westen unseres Landes und gerät richtig ins Schwärmen, wenn es um Bregenz geht. Kein Wunder, der Charme liegt in der traumhaften Lage: vorne der Bodensee, hinten der Pfänder, was eine spezielle Mischung aus Wasser und Berg im attraktiven Dreiländereck ausmacht.