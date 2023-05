Pöltls „Ex“ darf Jahrhundert-Talent an Bord holen

„Ich liebe Texas“

Der 19-jährige Franzose wird also wie sein berühmter Landsmann Tony Parker ein Texaner - und findet diese Aussicht gut. „Ich liebe Texas, da war ich schon mal“, berichtete er, als er die für seine Karriere so wichtige Prozedur mitten in der Nacht von Paris aus verfolgte. „Sie bekommen einen Teamplayer. Ich werde alles tun, um so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ich will so schnell wie möglich einen Ring gewinnen. Seid bereit“, sagte er bei ESPN. Ringe gibt es in der NBA für die Meisterschaft.