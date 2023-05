Bereits Kinder leiden an einer Fettleber!

„Meistens handelt es sich dabei um milde Formen der Fetteinlagerung, aber dies kann auch zu gravierenden negativen Veränderungen des Organs führen. In seltenen Fällen, bei ca. 1-2% aller Kinder, die eine Fettleber haben, kann die Schädigung so massiv werden, dass im Alter von etwa 20 Jahren die Notwendigkeit einer Lebertransplantation besteht", erklärt Prof. Dr. Ulrich Baumann, Kindergastroenterologe an der Med. Hochschule Hannover (D) sowie Präsident der Europäischen Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie anlässlich des Fachkongresses, der derzeit in Wien stattfindet. Neben Übergewicht gelten Bauchfett, Diabetes, hoher Blutdruck und erhöhte Blutfettwerte als Risikofaktoren für die Entwicklung einer Fettleber.