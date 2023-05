Entgleisung bei der Bundesbahn

Überfüllte Garnituren, Verspätungen, Personen werden ohne Reservierung aus dem Zug befördert und nun eine Reihe von technischen Pannen. Ausgerechnet am „Tag der Pünktlichkeit“ fiel zum Beispiel in einem Stellwerk eine Steuerung aus. Jetzt kam es wieder zu einem Zwischenfall. Statt der üblichen Durchsagen schallte eine Hitler-Rede durch den Zug. Wie gut ist die Bundesbahn vor solchen Hacker-Angriffen geschützt? Indes kam es am Montag auch bei den Wiener Linien zu vielen Ausfällen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.