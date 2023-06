Fragwürdiges Vergnügen: Eselreiten im Urlaub

Misshandlungen an der Tagesordnung

Ein Training zum Aufbau der für das Lastentragen nötigen Muskulatur bekommen die Esel nicht. Um zu tun, was die Besitzer von ihnen wollen, werden die Tiere in ihrem Willen gebrochen, oft geschlagen oder anders misshandelt, bis sie gehorchen. Zwischen ihren Einsätzen werden sie angekettet und erfahren nur selten artgerechte Haltung.