Trauner-Klub Feyenoord fixiert 16. Meistertitel

Feyenoord Rotterdam hat am Sonntag zum 16. Mal in der Klub-Geschichte den niederländischen Fußball-Meistertitel gewonnen. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamverteidiger Gernot Trauner setzte sich in der 32. Eredivisie-Runde gegen die Go Ahead Eagles Deventer mit 3:0 durch und kann in den ausstehenden beiden Partien von Verfolger PSV Eindhoven nicht mehr eingeholt werden.