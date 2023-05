Erhalten Mütter in Österreich genug Unterstützung?

Diesen Sonntag ist Muttertag, ein Tag, an dem Mütter von ihren Lieben mit Geschenken überhäuft werden. Gerne nimmt man Mama auch die ein oder andere Hausarbeit ab und versucht eine möglichst stressfreie Zeit zu gewährleisten. Fast 80 % der Eltern wollen ihre Kinder selbst betreuen und die meiste Zeit des Jahres tragen Mütter einen Großteil der Last. Was haben Sie in Ihrem Umfeld für Erfahrungen gemacht? Erhalten Mütter in Österreich ausreichend Unterstützung? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!