Song Contest: Haben wir Chancen auf die Top 5?

Am Samstag steht in Liverpool das Finale des Eurovision Song Contest an und Österreich rechnet sich mit Teya und Salena richtig gute Chancen aus. Nach dem Sieg im 2. Halbfinale gelang der Finaleinzug problemlos. Was halten Sie von Österreichs Beitrag zum Song Contest und haben wir damit Chancen auf einen Platz unter den Top 5? Wir freuen uns auf Ihre Meinung und wünschen viel Spaß beim Kommentieren!