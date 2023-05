Wie das Land NÖ die EVN an die kurze Leine nimmt

Die hohen Energiepreise setzen die blau-gelbe Landespolitik unter Strom. Das Land will seinen direkten Einfluss auf den Energieriese EVN deshalb stärken und das Vorhaben mit Postenbesetzungen verknüpfen. Ein hochrangiger ÖVP-Politiker und ein Raiffeisen-Manager sollen laut „Krone“-Informationen in den Aufsichtsrat einziehen und die Zügel dort fester in die Hand nehmen.