Neue Wege des „Stern“ bei der Mitarbeitersuche

„Du hast Lust auf eine spannende Abwechslung und regelmäßigen Zuverdienst? Geringfügige Anmeldung mit Jahresjob (inkl. Urlaub und Sonderzahlungen) oder Stundensatz bis Euro 18“ - Diese Info war getitelt mit „Mini-Jobs im Stern“ und fand letzte Woche via Postwurfsendung den Weg in alle Briefkästen der Gemeinden des Mieminger Plateaus und jene von Nassereith, Mötz, Stams und Silz. Etwa fünf Stunden pro Woche und zeitlich flexibel in den Bereichen Reservierungen, Abendservice oder Aushilfe, wie es heißt. Sucht das Landhotel Stern in Obsteig, der zweite in Österreich „Ausgezeichnete Arbeitsplatz im Tourismus“, jetzt auch schon verzweifelt Mitarbeiter?