Rom - Leverkusen und Juve - Sevilla ab 21 Uhr LIVE

„Nach fünf Minuten unseres ersten Treffens wusste ich, warum er so gut ist und warum er so viel Erfolg hat“, schwärmte Alonso später über „The Special One“. Mourinho sei „zu 100 Prozent Wettkämpfer. Was er will, ist gewinnen.“ Er habe in Madrid „die Spieler, den Verein und die Fans aufgerüttelt. Er hat es geschafft, Dinge zu verändern“.