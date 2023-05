Schiedsrichter läuft in Rom mit Brust-Kamera auf

Fest steht aber: Eine Bodycam in einem Fußball-Live-Spiel gab es bis jetzt nur in der US-amerikanischen MLS und in unteren Ligen Englands. Wollte die UEFA vielleicht ein Zeichen in Richtung Neuerung setzen. Immerhin saß Präsident Aleksander Ceferin auf der Tribüne - oder war es bloß eine Idee von Michael Oliver ...