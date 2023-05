Kehrtwende! Italiens Fußball meldet sich zurück

Eintrittspreise von bis zu 500 Euro, doch die 74.000 Tickets waren in Windeseile vergriffen, mit zehn Millionen Euro erzielt das heutige Mailänder Derby sogar Einnahmen-Rekord in der Geschichte des italienischen Fußballs. Der Aufwärtstrend kann allerdings viele Baustellen in der Serie A nicht kaschieren. Die alten Stadien gleichen Ruinen, die Technik, sanitäre Anlagen und die meiste Infrastruktur sind veraltet. Es fehlt an Investoren, das könnte sich schlagartig ändern. Wenn Italien im Herbst den Zuschlag für die EM-Endrunde 2032 erhält.