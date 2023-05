Horn stand kurz vor Einstellung des Spielbetriebs!

Nie zur Auszahlung gekommen

Laut dem Klub sagte Mang einen „mittleren sechsstelligen“ Betrag zu, der im Jänner 2023 fließen hätte sollen. Während es vom Ehrenpräsidenten Mang eine „Vielzahl an Vorgaben und Anordnungen“ gegeben habe, wie es in einem Schreiben der Vereinsfunktionäre an die „NÖN“ hieß, sei es nie zur Auszahlung gekommen.