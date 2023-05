Skandal in England: „Hatte noch nie so viel Angst“

Skandal in England! Am letzten Spieltag in der zweiten englischen Liga musste sich Millwall mit 3:4 gegen die Blackburn Rovers geschlagen geben. Nach dem Spiel brannten einigen Millwall-Anhängern die Sicherungen durch. Verängstigte Blackburn-Fans schrieben in den sozialen Medien, sie hätten „noch nie so viel Angst gehabt“.