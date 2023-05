Liu Jia: Comeback und Olympia-Plan

Um für die erhoffte Olympia-Teilnahme Spielpraxis zu bekommen, wählte sie den Weg in den Pariser Vorort Saint-Denis. „Die französische Liga ist die stärkste Liga von Europa und Saint-Denis ist der Topklub. Sie waren schon einmal Meister und wollen es wieder werden“, erklärte Liu und gab an, ihre jüngste Verletzung gut auskuriert zu haben. Das Training werde sie weiterhin in Österreich abhalten und nur zu den bis zu zehn Meisterschaftseinsätzen nach Frankreich reisen, ergänzte die Mutter einer elfjährigen Tochter bei einem Medientermin ihres Sponsors Backaldrin in Asten.