IT-Fachkräftemangel kostet Österreich Milliarden

Derzeit könnten laut der Studie IT-Unternehmen ihren Fachkräfte-Bedarf nur zu 75 Prozent decken. So fehlen in Wien 5800 IT-Fachkräfte, in Oberösterreich 1600 und in der Steiermark jeweils 1500 Fachkräfte. Aber auch in Tirol (900), Niederösterreich (750), Kärnten (750), Salzburg (400), Vorarlberg (250) und Burgenland (100) werden dringend IT-Mitarbeiter gesucht. Für die Wirtschaft bedeute dies einen Wertschöpfungsverlust von bis zu 4,9 Milliarden Euro oder 175.000 Euro pro unbesetzte Stelle und Jahr.