Ernüchternde Zahlen, aber Mutmacher vor dem Derby

Die nackten Zahlen sind nach wie vor ernüchternd: Mit dem 1:2 in Salzburg hat Rapid aus den ersten sechs Partien der Meisterrunde nur fünf Zähler eingefahren, liegt trotz Punkteteilung vier Runden vor Schluss bereits 18 Punkte hinter dem Serienmeister. Doch die Art und Weise, wie sich viele Hütteldorfer Spieler am Sonntag präsentierten, lässt Trainer Zoran Barisic zuversichtlich nach vorne blicken: „Dass wir nach so einer bitteren Niederlage wie gegen Sturm imstande sind, so eine gute Leistung zu bringen, ist alles andere als selbstverständlich.“