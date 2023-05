Schopp: LASK wird zu Spielverderber für Salzburg!

Wieso er das tut, erklärte der als Aktiver in 268 Pflichtspielen für Sturm aufgelaufene 49-Jährige bei „Sky“ in der „Talk und Tore“-Runde mit Alfred Tatar und U21-Teamchef Werner Gregoritsch. „Der LASK ist eine super-spannende Mannschaft mit ganz viel Qualität, die es versteht, die großen Teams nicht nur zu ärgern, sondern auch wirklich zu fordern“, so Schopp.