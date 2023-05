Immo-Haie: So will Wien den „Wohnraub“ stoppen

Akute Abbruchgefahr stellten die Experten bisher noch nirgends fest. „Uns waren die Problemhäuser bereits bekannt, nur haben wir jetzt ein probates Mittel, um die Situation besser einschätzen zu können“, so Gerhard Cech, Chef der Baupolizei. Mit einer mobilen Einsatzzentrale kommt das Stadtservice Wien in die Grätzel. Pro Termin wurden in etwa fünf weiteren Adressen zu Mängeln an Gebäuden aus der Bevölkerung entgegengenommen, heißt es.