Jetzt VIP-Tickets für die EFVL in Graz gewinnen

Vom 26. bis 28. Mai findet in Graz das „EFVL Female Open“ statt, bei dem sich erstmals die besten europäischen Damen-Teams messen. Eine Woche später, vom 2. bis 4. Juni, treten beim ersten „EFVL Nations Cup“ der Herren jeweils vier Top-Spieler pro Nation im Davis-Cup-Format gegeneinander an. Die Stimmung wird auf den Tribünen und auf dem Spielfeld am Freiheitsplatz in Graz kochen, wenn die Stars des Footvolley ihr Können unter Beweis stellen.