Charles-Krönung: Willkommene Ablenkung vom Alltag?

„God Save the King!“ - Die Angelobung von König Charles wurde gestern in aller Welt eifrig mitverfolgt. Alleine in Österreich sahen über 2 Millionen Zuseher zumindest einen Teil der siebenstündigen Live-Übertragung. Wie stehen Sie zur Krönung von Charles III.? Ist solch eine Zeremonie, gerade in Zeiten von Krieg und Krise, noch angemessen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!