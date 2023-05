Hotel für Obdachlose öffnet ab Sonntag die Pforten

Immer mehr Menschen können sich in Zeiten der Teuerung immer weniger leisten. Besonders betroffen sind all jene, die bereits vor der Inflationswelle mit wenigen Mitteln auskommen mussten - die Obdachlosen. Um ihnen unter die Arme zu greifen, initiierte der Verein VinziRast ein neues Sozialprojekt in Mayerling. Dem im Jahr 2016 geschlossenen Haubenlokal des Kochs Heinz Hanner wird neues Leben eingehaucht und heute ein Hotel, nur für Obdachlose außerhalb Wiens eröffnet. Bis zu 40 Personen soll in den Räumlichkeiten nun Platz gegeben werden.