Tierschützer protestierten vor Ministerium in Rom

Bär in Tirol nachgewiesen

Laut Angaben der Provinz haben sich 100 wild lebende Tiere in dem Gebiet angesiedelt, geplant waren nur 50. Am Freitag wurde bekannt, dass im Tiroler Unterland die DNA eines Bären nachgewiesen wurde. Er hatte ein Schaf gerissen. In Südtirol beruhigten Behördenvertreter. In Südtirol würden sich derzeit drei männliche Jungbären aufhalten, die „konstant beobachtet und überwacht“ werden, hieß es Freitagnachmittag in einer Aussendung. „Diese Bären sind keine Problemtiere und stellen daher kein erhöhtes Risiko für die Bevölkerung dar.“