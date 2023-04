Jogger getötet: Jetzt soll Bär erschossen werden

Familie will klagen

Der Jogger war am Donnerstag leblos in einem Waldstück oberhalb der Gemeinde Caldes im Trentino aufgefunden worden. Eine Autopsie ergab, dass der 26-Jährige infolge eines Bärenangriffs gestorben war. Die Familie des Opfers kündigte indessen an, vor Gericht ziehen zu wollen. Medieninformationen zufolge wollen die Angehörigen sowohl die autonome Provinz Trient als auch den italienischen Staat wegen der Rückführung von Bären in das Gebiet anzeigen.