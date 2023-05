Biontech-Mitbegründerin bekam Jung-Medizinpreis

Diese Behandlungsmöglichkeiten habe sie in die klinische Entwicklung gebracht, hieß es in der Jurybegründung. Der Preis ist mit 300.000 Euro dotiert. Darüber hinaus wurden am Donnerstag der Leipziger Arzt Achmed Mrestani (31) als Nachwuchsforscher und der Kieler Molekularbiologe Stefan Rose-John (68) für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mrestani forscht am Universitätsklinikum Leipzig zu Ursachen und Behandlungsmethoden von Epilepsie und Kopfschmerzerkrankungen. Er erhielt 210.000 Euro, um sein Forschungsprojekt in den kommenden drei Jahren zu finanzieren.