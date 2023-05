Ausflug in die vertikale Stadt im Herzen Liguriens

Mit dem Nachtzug ans Meer

Steigt man am Wiener Hauptbahnhof um 19.18 Uhr in den Zug, kommt man ausgeschlafen um 9.38 Uhr in der Früh am Bahnhof Genova Piazza Principe an. Die ÖBB bieten in Kooperation mit „Trenitalia“ seit Ende 2022 die Nachtzugverbindung von Wien über Bruck/Mur, Leoben, Klagenfurt und Villach nach Italien an. Die Fahrt in den Nachtreisezügen ist besonders attraktiv für Kurzurlauber und Städtereisende, denen kein Tag lang genug sein kann...