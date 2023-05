Verbraucherschützer gegen Abgabe an Netzbetreiber

Gegen die Argumente der Telekom-Konzerne wandte sich auch die deutsche Monopolkommission, die die deutsche Bundesregierung und den deutschen Bundestag bei der Wettbewerbspolitik und der Regulierung berät. Man halte einen regulatorischen Eingriff, der eine Zahlung der Online-Dienst an die Netzbetreiber erzwingt, „gegenwärtig für nicht gerechtfertigt“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Papier. Es lägen keine Hinweise dafür vor, dass ein Umverteilungsmechanismus zwischen Dienste-Anbietern wie Netflix oder Youtube und Netzbetreibern die Marktsituation verbessern könnte. „Gleichzeitig könnte ein derartiger Eingriff Wettbewerbsverzerrungen verursachen. Zudem sind ausreichend finanzielle Mittel für den Festnetz- und Mobilfunknetzausbau vorhanden.“