Viele Attraktionen beim Alpen-Adria Hafenfest

Bald ist es so weit, dann verwandelt sich die Klagenfurter Ostbucht wieder in eine kulinarische und musikalische Festmeile für Groß und Klein. Denn von 18. bis 21. Mai lädt die „Krone“ zum beliebten und mittlerweile schon traditionellen Alpen-Adria Hafenfest an das Ufer des Wörthersees.