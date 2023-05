Wiener Weihbischof Helmut Krätzl gestorben

„Ich bin ihm für sein vielfältiges und loyales Wirken in unserer Erzdiözese, an deren Leben er bis zuletzt interessiert und aufmerksam teilnahm, von Herzen dankbar“, erklärte Kardinal Christoph Schönborn via Twitter. Krätzl habe sein Leben „ganz der Verkündigung der frohen Botschaft“ gewidmet, so Schönborn: „Er liebte die Kirche und litt auch mit ihr.“